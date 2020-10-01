Gaziantep'te Genç Memur-Sen'den Azerbaycan'a destek açıklaması
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Gaziantep'te Genç Memur-Sen'den Azerbaycan'a destek açıklaması

01.10.2020 16:01 | Son Güncelleme: 01.10.2020 16:04
Gaziantep'te Genç Memur-Sen'den Azerbaycan'a destek açıklaması

Gaziantep'te Genç Memur-Sen üyeleri, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Gaziantep'te Genç Memur-Sen üyeleri, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Genç Memur-Sen Gaziantep İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklama göre, sendika binası önünde toplanan grup adına açıklama yapan sendikanın il başkanı Cumalı Kiraz, bugün 81 ilde Ermenistan'ı protesto etmek için alanlarda olduklarını ifade etti.

Türkiye ile Azerbaycan'ın kardeş iki olduğunu belirten Kiraz, şunları kaydetti:

"Azerbaycan, yaşanan bunca kıyımdan sonra kendi öz toprağını geri almak için her türlü meşru gayreti sarf etmiş olsa da uluslararası camia duyarsız kalmış ve Ermenistan bu durumdan güç alarak şımarık tavrını sürdürmüş, her koşulda provokasyonlarını devam ettirmiştir. 28 Eylül sabahı Ermenistan silahlı güçlerinin yeniden ahlaksızca yaptığı saldırıya karşı meşru müdafaa hakkını kullanan Azerbaycan'ın yanında olmak boynumuzun borcudur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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