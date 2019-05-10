Gaziantep'te Gelinciklerin Görsel Şöleni

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kendiliğinden yetişen gelincik çiçekleri görsel şölen sunuyor.

Kozdere Mahallesi'ndeki buğday ve arpa ekili tarlaların arasında açan gelincikler, bölge halkının ve İslahiye-Nurdağ çevre yolunu kullanan sürücülerin beğenisini topluyor.

Yoldan geçen sürücüler bölgede mola vererek aileleriyle fotoğraf çektiriyor.

Mahalle sakinlerinden Fahri Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağışların bol olması nedeniyle Kozdere Mahallesi'nde yaklaşık 2 bin dönüm arazinin gelincikle kaplandığını söyledi.

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinden yakınlarını ziyarete giden Halim Aktaş ise araçla yoldan geçerken gelinciklerin oluşturduğu görüntünün hoşlarına gittiğini ve eşiyle fotoğraf çektirmek için durduklarını kaydetti.

Kaynak: AA