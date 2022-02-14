Gaziantep'te geçen yıl çeşitli suçlardan 1800 zanlı tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te geçen yıl çeşitli suçlardan 1800 zanlı tutuklandı

AA, Fırat Özdemir - Güncel
 - Güncelleme:
Gaziantep'te geçen yıl çeşitli suçlardan 1800 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te geçen yıl düzenlenen operasyonlarda yakalanan 19 bin 931 şüpheliden 1800'ü tutuklandı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te geçen yıl düzenlenen operasyonlarda yakalanan 19 bin 931 şüpheliden 1800'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il ve ilçe emniyet müdürlüklerinin vatandaşların güvenliği ve sağlığı için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, 34 kaçakçılık, 36 terör, 43 narkotik ve 2 siber suç operasyonu düzenleyen ekipler, 19 bin 931 şüpheli yakaladı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 176'sı kaçakçılık, 103 terör, 1494'ü narkotik, 27'si siber suçlarından olmak üzere toplamda 1800 zanlı tutuklandı.

AA / Fırat Özdemir - Güncel

Gaziantep, Narkotik, Terör, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title