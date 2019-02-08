Gaziantep'te 'Gazilik' Üvanı Dolayısıyla Tiyatro Etkinliği

Gaziantep Dernekler Konfederasyonu'ndan Antep'e Gazilik ünvanı verilişinin yıldönümü dolayısıyla tiyatro etkinliği düzenlendi.

Şehitkamil Kültür Merkezi'nde gerçekleşen 'Şehr-i Müdaafa' adlı oyun Antep'e 'Gazilik' ünvanı verilişinin 98. yılı dolayısıyla sahnelendi. Programa Gaziantep Dernekler Konfederasyonu Başkanı Hasan Özaygut, Gaziantep Kent Konseyi Yakın Tarihi Araştırma ve Kültürel Miras Çalışma Grubu üyesi İbrahim Ali Sinanoğlu ve çok sayıda dernek üyesi katıldı.

Gaziantep harbini anlatan Kent Konseyi Yakın Tarihi Araştırma ve Kültürel Miras Çalışma Grubu üyesi İbrahim Ali Sinanoğlu, Gaziantep'in Gazilik ünvanı alana kadar her türlü zulmü gördüğünü anlattı.

Sinanoğlu,"İmparatorluk toprakları emparyalizmin sırtlanları tarafından talan edilirken Mondros antlaşmasını bahane ederek Anadolu coğrafyası parçalanıyor. ve İngilizler Gaziantep'e giriyorlar. Antep TBMM tarafından Gazilik ünvanı verilinceye kadar acının ve zulmün her türlüsünü tatmış kan ve gözyaşı dökmüştür" diye konuştu.

Öte yandan Antep'e 'Gazilik' ünvanı verilişinin 98. Yılı dolayısıyla sahnelenen 'Şehr-i Müdaafa' adlı tiyatro oyunu katılımcılar tarafından beğeni ile seyredildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA