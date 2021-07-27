Gaziantep'te "Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına" Projesi yeniden başladı

Şahinbey Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verdiği "Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına" Projesi'ni yeniden başlattı.

Şahinbey Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verdiği "Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına" Projesi'ni yeniden başlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çanakkale Zaferi'nin 100. yılında başlatılan ve 104 bin 893 öğrencinin ve vatandaşın ecdadıyla buluştuğu "Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına" Projesi 27 Temmuz itibarıyla yeniden başladı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, projeye yeniden başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Proje kapsamında 104 bin 893 kişiyi Çanakkale'ye götürdüklerini aktaran Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Çanakkale tarihimizde çok önemli bir yer tutan 253 bin şehidimizin olduğu cennet vatanımızın bir köşesi. Projemizin tüm masrafları yine belediyemiz tarafından karşılanacak. Gençlerimize milli bir şuur kazandırmak ve bu vatan topraklarının nasıl kazanıldığını yerinde göstermek istiyoruz. Bu projeyi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan çok önemsiyor. Projemizi şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada başarılı bir şekilde devam ettireceğiz. Çanakkale'ye gitmek isteyenler http://basvuru.sahinbey.bel.tr/CanakkaleBasvuru.aspx adresinden başvuru yapabilir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal