Gaziantep'te, gazeteci Çakın'ın fotoğraf sergisi açıldı

KIBRIS Barış Harekatı sırasında Muratağa, Sandallar ve Atlılar katliamlarını çektiği fotoğraflarla tanınan gazeteci Kurtar Çakın, Gaziantep Sanko Sanat Galerisinde fotoğraf sergisi açtı.

Sergi açılışına, KKTC Gaziantep Başkonsolosu Erhan Özkan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Gaziantep Başkanı Cuma Erdem, Sanko Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Halil Çiçek, Kıbrıs Gazileri ile sanatseverler katıldı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda çektiği fotoğraflarla ödüller kazanan Kurtar Çakın, "Bu sergi benim için büyük bir önem taşıyor. O zamanları, yaşadıklarımızı unutmak mümkün değil. O tarihlerde çektiğim fotoğrafları 19 Temmuz'da sergileyecek olmak benim için çok gurur verici. Matara kapağında 60 derecelik sıcağın altında birbirlerine su ikram ederek savaşan Türk Mehmetçiğiyle beraber omuz omuza bulunmanın bugün onurunu yaşıyorum. Mehmetçikle ne kadar gururlansak azdır. Kıbrıs gazilerimizi saygıyla ve şehitlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.

Kaynak: DHA