Gaziantep'te "Gaybubet Evi" Operasyonu
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Gaziantep'te "Gaybubet Evi" Operasyonu

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgüt üyelerinin "gaybubet evi" olarak adlandırdıkları örgüt evlerine düzenlenen operasyonlarda 26 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgüt üyelerinin "gaybubet evi" olarak adlandırdıkları örgüt evlerine düzenlenen operasyonlarda 26 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, kent genelinde "gaybubet evi" olarak adlandırılan örgüt mensuplarının saklandığı gizli evlere operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 26 kişi gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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