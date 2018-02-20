Gaziantep'te "Gaybubet Evi" Operasyonu
Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgüt üyelerinin "gaybubet evi" olarak adlandırdıkları örgüt evlerine düzenlenen operasyonlarda 26 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgüt üyelerinin "gaybubet evi" olarak adlandırdıkları örgüt evlerine düzenlenen operasyonlarda 26 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, kent genelinde "gaybubet evi" olarak adlandırılan örgüt mensuplarının saklandığı gizli evlere operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, 26 kişi gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.