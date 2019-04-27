Gaziantep'te Gastronomi Yoğunluğu

Tarihi ve kültürel dokusuyla dikkat çeken gastronomi kenti Gaziantep, havaların ısınmasıyla birlikte yerli-yabancı turistlerin akınına uğruyor. Şehrin dar ve tarihi sokaklarındaki turist yoğunluğu ise dikkat çekiyor.

Türkiye'nin altıncı büyük şehri olan, aralarında Zeugma Mozaik Müzesi'nin de bulunduğu 20'yi aşkın müzeye sahip olan, tarihi kalesi, dünyanın en büyük dördüncü hayvanat bahçesi, Rumkales'i, fıstığı ve birbirinden lezzetli yemekleriyle dikkat çeken Gaziantep'te turist yoğunluğu yaşanıyor. Şehre gelen yerli ve yabancı turistler kentin tarihi dokusuna hayran kalırken, yemekler ile tatlıları da tatmadan edemiyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin lokomotif kenti olan ve geçtiğimiz yıl 1 milyon turisti ağırlayan Gaziantep'te 2019 yılındaki hedef 2 milyon sayısına ulaşmak. Özellikle kültür ve gastronomi alanında ön plana çıkan Gaziantep, UNESCO'nun geliştirici şehirler ağına dahil olduktan sonra yerli ve yabancı turistlerin cazibe merkezi haline geldi.

Kentteki tarihi çarşılarda gruplar halinde ya da bireysel olarak gezen turistler, özellikle bakırcılar çarşısına uğramadan edemiyor. Buradaki tarihi dokuya hayran kalan turistler adeta Osmanlı dönemini Gaziantep'te yaşadıklarını dile getiriyor. Bir dizi program için Gaziantep'e gelen turistler, tarihi kültür yolunu gezmeden kentten ayrılmıyor.

"Buradaki tarihi ve kültürel yerler insanlara huzur veriyor"

Kırgızistan'dan hem okumak hem de gezmek için Türkiye'ye geldiğini ve ilk kez Gaziantep'i gördüğünü söyleyen Gulaiym Abdukarimova isimli turist, "Gaziantep çok güzel. Yeni geldik ve buradaki ilk günümüz. Buradaki tarihi ve kültürel yerler insanlara huzur veriyor. Bizi o eski dönemlere götürüyor. Gaziantep'in özellikle yemekleri, hamamları, çarşıları ve Antep Savaşı'nın tasvir edildiği noktalar bizleri o eski dönemlere götürüyor" dedi.

Özbekistan'dan Gaziantep'e gelen bir başka turist Rukhsora Yusupova ise, "Gaziantep tarihi dokusuyla bana Osmanlı'yı hatırlattı. Tarihi ve kültürel yönü kuvvetli bir şehir olarak gördüm burayı. İnsanlık tarihi ve mirasına dair izler var Gaziantep'te. Yemek kültürü de gelişmiş bir şehir. Yani ben Gaziantep'i çok güzel buldum" diye konuştu.

Havanın her geçen gün ısınmasının da etkisiyle turist sayısı artan Gaziantep'te turizm tanıtımlarına yönelik çalışmalar da hız kazandı. Yapılan bu tanıtım faaliyetlerinin katkısıyla Gaziantep'te yıl sonu itibariyle 2 milyon turist sayısına ulaşmak hedefleniyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA