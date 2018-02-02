Gaziantep'te Gastronomi Sektörü İstişare Toplantısı Düzenlendi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, restoran ve lokantaların çok pahalı olduğu yönündeki şikayetlerin arttığını belirterek, Adana ve Mersin gibi çevre illerde araştırmanın yapılıp konunu üzerine düşeceklerini söyledi.

Gaziantep Ticaret Odası Meclis salonunda, Başkan Şahin başkanlığında sektör temsilcilerinin katıldığı 'Gastronomi sektörü istişare toplantısı'nda önemli kararlar alındı. Restoran ve lokantaların çok pahalı olduğu yönündeki şikayetlerin ele alındığın toplantıda, Gaziantep'in pahalı şehir algısını yıkmak için gerekli tedbirlerin alınmasına karar verildi. Şehrin çevre illere göre pahalı olup olmadığı araştırılacak.

Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Öncelikle Adana, Mersin gibi çevre iller araştırılmalı. Biz gerçekten pahalı bir kent miyiz, yoksa algı mı oluştuğunu tespit etmeliyiz. Eğer pahalı bir şehir isek sebepleri araştırılmalı. Ortada bir sorun varsa, bunu ortak çözmeliyiz. Kendi insanımız sıkıntı yaşamamalı. Elimizde çok önemli bir kültürel miras var. Ben gastronomi kenti olayım demekle olunmuyor. Bizim Gaziantep'te bu sektörde hizmet eden esnafımıza meslekleri dedelerinin dedesinden miras kaldı. Çok önemli bir miras olan mutfağımızı nasıl daha iyi değerlendirip kent yararına kullanabileceğimizin mücadelesini yapıyoruz. Kültürel mirasımız ve mutfağımız çok önemli hazinemizdir. Dünyadaki en iyi 8 mutfaktan birisiyiz. Buralara kolay gelinmedi. Bu işle uğraşanların dedeleri, hatta dedelerinin dedeleri büyük emekler verdi" şeklinde konuştu.

Şahin, Türkiye'nin yanı başında askeri operasyon varken, zorlu bir süreç yaşanırken dahi Gaziantep'in turizmde önemli hamleler yaptığını aktardı. Şahin, "Bugün zorlu bir döneme rağmen Gaziantep'e gelen turist sayısı 1 milyona ulaştı. Bu büyük bir başarıdır. Müzelerimize gelen turist sayısı da yüzde 40 arttı. Hayvanat bahçesine gelenlerin sayısı yanı başımızdaki savaşa rağmen 3.5 milyona ulaşmış ise burada bir başarı vardır. Gastronomi kenti unvanını da aldık. Bu başarılar doğal olarak bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Gaziantep pahalı şehir şikayetlerini iyi araştırmalıyız. Varsa bir sorun çözüm bulmalıyız" diye konuştu. - GAZİANTEP