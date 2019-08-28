Gaziantep'te "GastroAntep Festivali"ne doğru

28.08.2019 17:02

Gaziantep'te düzenlenecek "GastroAntep Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali" öncesinde şehirdeki gıda üreticileri ve lokantalar, kurulan özel ekip tarafından denetlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, Şehitkamil ve Şahinbey İlçe Zabıta Müdürlüğü ile ilgili meslek odaları iş birliğinde özel denetim ekibi kuruldu.

Ekip, 12-15 Eylül tarihlerinde yapılacak festival öncesinde kentteki gıda üreticileri ve lokantaları denetledi.

Denetimlerde yiyeceklerin kalitesi, hijyeni ve fiyatlarını kontrol eden ekip, fırsatçılara karşı da tüketicileri uyardı.

Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA