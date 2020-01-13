Gaziantep'te gasp zanlısı 3 şüpheli tutuklandı
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Gaziantep'te gasp zanlısı 3 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te 5 ayrı gasp olayını gerçekleştirdiği iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.

13.01.2020 09:16 | Son Güncelleme: 13.01.2020 09:16
Gaziantep'te gasp zanlısı 3 şüpheli tutuklandı

'te 5 ayrı gasp olayını gerçekleştirdiği iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Taşkent, Cemal Gürsel, Cengiz Topel mahallelerinde ve 'nde 2 kez meydana gelen gasp olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde zanlıların kimliklerini tespit eden polis ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin gasp anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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