Gaziantep'te Gasp ve Kapkaç Şüphelilerine Tutuklama

Gaziantep'te gasp, kapkaç ve iş yerini kurşunlama gibi olayları gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, son bir ayda 4 gasp, 6 kapkaç ve bir iş yerini kurşunlayan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası görüntüleri ve görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak olayları Enes A. (19) ile Sefer T'nin (22) gerçekleştirdiğini tespit etti.

Ekipler, Kılıçoğlu Mahallesi'nde düzenlendiği operasyonla şüphelileri yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA