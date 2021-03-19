Gaziantep'te, gasp ve kapkaç şüphelileri yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Gaziantep'te, gasp ve kapkaç şüphelileri yakalandı

19.03.2021 11:59 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:05
Gaziantep'te, gasp ve kapkaç şüphelileri yakalandı

GAZİANTEP'te, 4 çocuğun cep telefonlarını gasp ve kapkaç yöntemiyle çalan 2 şüpheli, güvenlik kameralarından kimlikleri tespit edilerek yakalandı.

GAZİANTEP'te, 4 çocuğun cep telefonlarını gasp ve kapkaç yöntemiyle çalan 2 şüpheli, güvenlik kameralarından kimlikleri tespit edilerek yakalandı.

İbrahimli, Karataş ve Binevler mahallelerinde polise başvuran çocuk yaştaki 4 kişi, telefonlarının gasp ve kapkaç yöntemiyle çalındığını belirterek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine çalışma başlatan ekipler, kapkaç mağdurlarının ifadeleri ve olayların meydana geldiği bölgelerdeki güvelik kameralarını inceledi. İnceleme sonunda, 4 olayın şüphelilerinin aynı kişi oldukları belirlendi. Telefonları gasp ve kapkaç yöntemiyle çaldıktan sonra araçla kaçtığı saptanan 2 şüpheli, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan ismi açıklanmayan şüphelilerin, emniyetteki sorguları sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Hakan Kutlu Fatih Terim Bülent Uygun Ünal Karaman Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te, gasp ve kapkaç şüphelileri yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 12:13:34. #1.14#
title