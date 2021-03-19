Gaziantep'te, gasp ve kapkaç şüphelileri yakalandı

GAZİANTEP'te, 4 çocuğun cep telefonlarını gasp ve kapkaç yöntemiyle çalan 2 şüpheli, güvenlik kameralarından kimlikleri tespit edilerek yakalandı.

İbrahimli, Karataş ve Binevler mahallelerinde polise başvuran çocuk yaştaki 4 kişi, telefonlarının gasp ve kapkaç yöntemiyle çalındığını belirterek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine çalışma başlatan ekipler, kapkaç mağdurlarının ifadeleri ve olayların meydana geldiği bölgelerdeki güvelik kameralarını inceledi. İnceleme sonunda, 4 olayın şüphelilerinin aynı kişi oldukları belirlendi. Telefonları gasp ve kapkaç yöntemiyle çaldıktan sonra araçla kaçtığı saptanan 2 şüpheli, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan ismi açıklanmayan şüphelilerin, emniyetteki sorguları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ