Gaziantep'te gasp ve hırsızlık suçlarından 8 kişi yakalandı

23.01.2020 10:22 | Son Güncelleme: 23.01.2020 10:22

Gaziantep'te gasp ve hırsızlık suçlarına yönelik yapılan çalışmalarda 7 şüpheli ve hakkında 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin gasp ve hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda şüpheli M.B. yakalanırken, şüphelinin gasp ettiği telefonu madde karşılığı A.D'ye sattığını beyan etmesi üzerine metruk binaya yapılan operasyonda 6 kişi daha yakalandı.

Şüpheli şahısların üst aramasında 2 parça bonzai ve tek parça halinde metamfetamin ele geçirildi.

Öte yandan cezaevi firarisi olan ve hakkında 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs kovalama sonucu yakalandı.

Kaynak: AA