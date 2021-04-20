Gaziantep'te gasp şüphelisi tutuklandı
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Gaziantep'te gasp şüphelisi tutuklandı

Gaziantep'te gasp şüphelisi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir kişinin parasını ve iş makinelerini gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir kişinin parasını ve iş makinelerini gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merveşehir Mahallesi'nde bir vatandaşı tehdit ederek zorla parasını ve iş makinelerini gasp eden Ö.D. adlı şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Şüpheli, yapılan çalışmalar sonucu yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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