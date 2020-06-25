Gaziantep'te gasp şüphelisi tutuklandı Gaziantep'te bir kişinin cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te bir kişinin cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beykent Mahallesi'nde bir kişiyi darbederek cep telefonunu gasbeden şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, kimliğini tespit ettiği Ö.F.E'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA