Gaziantep'te gasp şüphelisi tutuklandı
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Gaziantep'te gasp şüphelisi tutuklandı

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde bir vatandaşın cep telefonunu gasbeden zanlı, tutuklandı.

27.11.2019 12:18 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:18
Gaziantep'te gasp şüphelisi tutuklandı

'in merkez ilçesinde bir vatandaşın cep telefonunu gasbeden zanlı, tutuklandı.

Şahinbey İlçe Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, 5 Kasım'da Yeditepe Mahallesi'nde bir vatandaşın cep telefonunun gasbedilmesi olayına ilişkin yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüpheliyi belirleyerek, gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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