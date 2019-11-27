Gaziantep'te gasp şüphelisi tutuklandı
Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde bir vatandaşın cep telefonunu gasbeden zanlı, tutuklandı.
Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde bir vatandaşın cep telefonunu gasbeden zanlı, tutuklandı.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, 5 Kasım'da Yeditepe Mahallesi'nde bir vatandaşın cep telefonunun gasbedilmesi olayına ilişkin yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüpheliyi belirleyerek, gözaltına alındı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.