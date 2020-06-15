Gaziantep'te gasp şüphelisi kolundaki dövme sayesinde yakalandı Gaziantep'te cep telefonu gasbettiği iddia edilen bir kişi, kolundaki dövmeyle belirlenen eşkal sayesinde suç ortağıyla yakalandı.

Gaziantep'te cep telefonu gasbettiği iddia edilen bir kişi, kolundaki dövmeyle belirlenen eşkal sayesinde suç ortağıyla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Aydınlar Mahallesi'nde bir kişinin cep telefonunun gasbedilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Mağdurun beyanı doğrultusunda zanlılardan birinin kolunda "Annem" diye başlayan ve imzayı andıran bir dövme olduğunu tespit eden ekipler, Şehitkamil ilçesinde 2 kişiyi yakaladı.

Üst aramasında gasp sonucu alınan cep telefonuna ulaşılan zanlılar, sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA