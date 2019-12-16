Gaziantep'te gasp şüphelisi gözaltına alındı

16.12.2019 10:16 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:16

Gaziantep'te bir vatandaşın cep telefonunu gasbettiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 14 Aralıkta Karacaoğlan Mahallesinde bir vatandaşın cep telefonunun gasbedilmesi olayının şüphelisini yakalamak için çalışma başlatan Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayı 12 suç kaydı bulunan Y.E.Ü'nün gerçekleştirdiğini belirledi.

Gözaltına alınan Y.E.Ü, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA