Gaziantep'te gasp şüphelisi 3 kişi yakalandı

26.11.2019 10:44 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:44

Gaziantep'te 2 kişiyi gasbetmeye çalıştıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Beykent Mahallesi 106. Cadde girişindeki bir araçta bulunan şüphelilerin, çevredeki iki vatandaşı gasbetmeye çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçen Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, araçtaki M.G, İ.G. ve M.G'yi gözaltına aldı.

Araçta ve zanlıların üzerilerinde yapılan aramalarda sallama olarak tabir edilen kesici alet, bir miktar sentetik uyuşturucu ve 1,87 gram eroin ele geçirildi.

Şüphelilerden İ.G'nin ayrıca uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan ve yoklama kaçaklığından arandığı tespit edildi.

Kaynak: AA