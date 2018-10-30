Gaziantep'te gasp şüphelisi 3 kişi yakalandı

GAZİANTEP'te, otomobile bindirdikleri kişinin cüzdan ile cep telefonunu silah zoruyla gasbeden 3 kişi, polis tarafından yakalandı.

Olay, geçen Cumartesi günü İncilipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği açıklanmayan kişiyi silah zoruyla otomobile bindiren şüpheliler, cep telefonunu ve cüzdanını gasp etti. Mağdurun ihbarıyla harekete geçen polis, şüphelilerin kaçtığı otomobili kısa sürede bulup, durdurarak içerisindeki Ş.A. ve M.E.D.'yi gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramada ise kurusıkı tabanca, bıçak ve döner bıçağı ele geçirildi. Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda gasp edilen cep telefonunu satın alan L.A. da gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip, adliyeye sevk edildi.