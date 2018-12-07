Gaziantep'te Gasp Şüphelilerine Tutuklama

Gaziantep'te bıçak gösterdikleri kişinin cep telefonunu gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden üçü tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 29 Kasım Perşembe günü Hürriyet Mahallesi'nde yürüyen öğrenci M.G'nin yanına yaklaşan 4 kişi, bıçakla korkuttukları mağdurun cep telefonunu gasp etti.

Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştıklarını belirledikleri Ş.K, A.A, B.B ve M.E.D'yi gözaltına aldı.

Yapılan soruşturma kapsamında, gasbedilen cep telefonu mağdur M.G'ye teslim edilirken, mahkemeye sevk edilen zanlılardan Ş.K, A.A ve B.B. tutuklandı, M.E.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.