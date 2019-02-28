Gaziantep'te Gasp İddiası

GAZİANTEP(AA) - Gaziantep'te bir kadının altınlarını gasbettiği iddia edilen şüpheli, yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Düztepe Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkezi Amirliği ekipleri, bir kadının 10 bilezik, 1 kolye ve 2 yüzüğünü gasbettiği iddia edilen M.G'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Operasyonda ele geçirilen altınlar ise sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA