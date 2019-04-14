Gaziantep'te Gasp
Gaziantep'te parası gasbedilen Suriyeli genç bıçakla yaralandı.
Gaziantep'te parası gasbedilen Suriyeli genç bıçakla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kimlikleri henüz belirlenemeyen Suriye uyruklu 3 kişi, Ünaldı Mahallesi Hasip Dürrü Caddesi'nde Suriyeli İbrahim Muhammed Mustafa'dan (28), sigara istedi.
Sigara vermek istemeyen Mustafa, daha sonra 3 zanlının bıçaklı saldırısına uğradı. Bacağından yaraladıkları Mustafa'nın üzerindeki 500 lirayı da gasbeden zanlılar, olay yerinden kaçtı.
Sağlık ekiplerince Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Muhammed Mustafa'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA