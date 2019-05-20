Gaziantep'te Galatasaray Taraftarları Şampiyonluğu Kutladı

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında kendi sahasında rakibi Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Galatasaray 2018-2019 sezonunun şampiyonu oldu. Galatasaray taraftarları maçın sonucuyla birlikte Gaziantep'te kutlama yaptı.

Gaziantep Üniversitesi meydanında bir araya gelen sarı-kırmızılı takımın taraftarlar, ellerinde meşalelerle şampiyon olmanın sevincini yaşadı. Takımları lehine tezahürat ve slogan atan taraftarlar, şampiyonluk şarkıları söyledi.

Yoğun araç konvoyu, bayraklar ve meşalelerle şampiyonluğu kutlayan taraftarlar, gecenin geç saatlerine kadar eğlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Taraftarın sevinmesi

Meşalelerin yakılması

Genel ve detay görüntüler - Gaziantep

Kaynak: DHA