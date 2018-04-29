Gaziantep'te Galatasaray Taraftarı Kutlama Yaptı
SPOR Toto Süper Lig'de Galatasaray taraftarları Beşiktaş maçını 2-0 kazanmasıyla Gaziantep'te kutlama yaptı.
SPOR Toto Süper Lig'de Galatasaray taraftarları Beşiktaş maçını 2-0 kazanmasıyla Gaziantep'te kutlama yaptı.
Atatürk Bulvarı üzerinde bir araya gelen sarı-kırmızılı takımın taraftarları, ellerinde meşalelerle Beşiktaş'ı yenerek 3 puan almanın sevincini yaşadı. Takımları lehine tezahürat ve slogan atan taraftarlar, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluk şarkıları söyledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Taraftarın sevinmesi
Meşalelerin yakılması
Genel ve detay görüntüler
- Gaziantep
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