Gaziantep'te futbolcular laktat testinden geçti
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Gaziantep'te futbolcular laktat testinden geçti

Gaziantep'te futbolcular laktat testinden geçti
Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep'te futbolculara laktat testi yapıldı.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep'te futbolculara laktat testi yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarına devam eden kırmızı-beyazlı ekipte, kulüp tesisinde futbolcular laktat testinden geçti.

İzinli olan Maxim dışında tüm futbolculara yapılan testte, kandaki laktik asit seviyesi takip edildi, kondisyon ve dayanıklılık seviyeleri belirlendi.

Gaziantep temsilcisi yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

Gaziantep'te futbolcular laktat testinden geçti
Gaziantep'te futbolcular laktat testinden geçti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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