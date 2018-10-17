Birlikte Oldukları Erkeklere Şantaj Yapan 2 Kadın, Gözaltına Alındı

Gaziantep'te yerel yayın yapan bir gazetenin imtiyaz sahibi M.S. ve yanında çalışan 2 kadın personeli 'fuhuş ve tehdit' suçlamalarıyla gözaltına alındı.

EKİPLER İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu polisleri, kentte günlük yayın yapan gazetenin imtiyaz sahibi M.S.'nin, yanında çalışan S.G. ile H.T.'ye fuhuş yaptırdığı ve bu kadınlarla birlikte olan kişileri gizli kamerayla görüntüleyerek tehditte bulunduğu iddiası üzerine inceleme başlattı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Polisler, iddiaların ardından savcılık kararıyla operasyon düzenleyerek M.S. ile yanında çalışan S.G. ve H.T.'yi gözaltına aldı. Ekiplerin M.S.'nin ev ve iş yerinde yaptığı aramada çok sayıda dijital materyale el konuldu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyette ifadeleri alınan 3 şüpheli bugün sağlık kontrolünden geçirildikten sonra 'Fuhuş, fuhşa aracılık etme, cinsel istismar ve tehdit' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Gazete sahibi ve kadınlar böyle gözaltına alındı;