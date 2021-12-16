Gaziantep'te fuhuş operasyonunda 13 kişi yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen fuhuş operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte fuhuş yaptıran ve fuhşa yer temin eden şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Mehmet Akif Parlak - Son Dakika Haberleri

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