Gaziantep'te fuhuş operasyonu 6 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gaziantep'te fuhuş operasyonu 6 kişi tutuklandı

Gaziantep'te fuhuş operasyonu 6 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep polisi "Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" olaylarına yönelik yaptığı operasyonda 6 şahıs tutuklandı.

Gaziantep polisi "Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" olaylarına yönelik yaptığı operasyonda 6 şahıs tutuklandı.

Gaziantep Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlileri tarafından "Fuhşa Teşvik, Aracılık veya Zorlama" olaylarına yönelik operasyonda, 9 şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sollama yapan tanker motosiklete çarptı: 2 ölü
Sollama yapan tanker motosiklete çarptı: 2 ölü
Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler şaşıp kaldı
Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler şaşıp kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Kaan Yıldırım Bergüzar Korel
Spor Cristiano Fatih Terim Şenol Güneş Emre Kocadağ Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gaziantep'te fuhuş operasyonu 6 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 15:51:46. #1.16#

title