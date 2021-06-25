Gaziantep'te fuhuş operasyonu 6 kişi tutuklandı
Gaziantep polisi "Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" olaylarına yönelik yaptığı operasyonda 6 şahıs tutuklandı.
Gaziantep polisi "Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" olaylarına yönelik yaptığı operasyonda 6 şahıs tutuklandı.
Gaziantep Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlileri tarafından "Fuhşa Teşvik, Aracılık veya Zorlama" olaylarına yönelik operasyonda, 9 şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı