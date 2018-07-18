Gaziantep'te Fuhuş Operasyonu

Gaziantep'teki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 125 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte önceden belirlenen 30 farklı adrese fuhuş operasyonu düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalar sırasında 125 şüpheli, fuhuş yaptıkları ve fuhuştan maddi kazanç elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alındı.

Fuhuş yapıldığı belirlenen 30 ikametgah ise mühürlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 125 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Diğer 121 şüpheliye ise toplam 74 bin 854 lira idari para cezası verildi.