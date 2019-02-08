Gaziantep'te Fuhuş Çetesi Çökertildi: 3 Tutuklama

Gaziantep'te fuhuş çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, çetenin zorla fuhuş yaptırdığı bir kadın kurtarıldı. Gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.

Gaziantep Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş çetesine yönelik yaptıkları operasyonda, çetenin lideri olduğu tespit edilen C.K. ve çete üyesi S.K., D.G., A.Ö., Y.K., O.A. ve E.Ö. isimli 7 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, ayrıca suç örgütünün elinde bulunan ve zorla fuhuş yaptırıldığı tespit edilen bir kadını kurtardı. Operasyonda 1 adet tabanca ve tabancaya ait 11 adet fişek, 2 adet pompalı tüfek ve çok miktarda kesici ve delici malzeme ele geçirdi. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 7 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA