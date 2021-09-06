GAZİANTEP'TE FOSSEPTİĞE DÜŞEN KÖPEK KURTARILDI
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GAZİANTEP'TE FOSSEPTİĞE DÜŞEN KÖPEK KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te, kenar kısımları boş bırakılan 2 metrelik fosseptiğe düşen köpek, hayvan severler tarafından kurtarıldı.

GAZİANTEP'te, kenar kısımları boş bırakılan 2 metrelik fosseptiğe düşen köpek, hayvan severler tarafından kurtarıldı. Ölmek üzereyken kurtarılan köpek, tedavisi yapılıp temizlenerek doğaya bırakıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak hayvanlarını beslemeye çıkan Ömer Sezgin ve Yaşar Taşdemir, boş arazide bulunan bir fosseptikten köpek sesi geldiğini duydu. Bunun üzerine 2 metre derinliğe düşen yavru köpek ölmek üzereyken, hayvan severler tarafından çıkarıldı. Hayvan severler kendi imkanlarıyla temizledikleri köpeği daha sonra veterinere götürülerek tedavisini yaptırdı.

Ömer Sezgin, gönüllü olarak 7 yıldır sokak hayvanlarını beslediğini ve yavru köpeği de besleme yaptığı sırada bulduğunu söyledi. Kurtardıkları köpeğin ismini 'Şanslı' koyduklarını belirten Sezgin şunları söyledi

Yeşilkent bölgesinde besleme yaparken bir köpek sesi duydum. Hayvan, burada bulunan bir fosseptiğe düşmüştü. Köpeği kurtardık ve temizleyip, veterinerde tedavisini yaptırarak yeniden annesinin yanına bıraktık. Sokakta hayvanların yaşama şansı çok düşük. Yiyecek ve su ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için ölüyorlar. İnsanlar evinin önüne bir kap su ve yemek bıraksa onların hayatına dokunabiliriz.

GAZİANTEP'TE FOSSEPTİĞE DÜŞEN KÖPEK KURTARILDI
GAZİANTEP'TE FOSSEPTİĞE DÜŞEN KÖPEK KURTARILDI
GAZİANTEP'TE FOSSEPTİĞE DÜŞEN KÖPEK KURTARILDI
GAZİANTEP'TE FOSSEPTİĞE DÜŞEN KÖPEK KURTARILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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