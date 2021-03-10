Gaziantep'te fıstık hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı
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Gaziantep'te fıstık hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

10.03.2021 14:47 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:51
Gaziantep'te fıstık hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Gaziantep'in Araban ilçesinde bir evden Antep fıstığı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde bir evden Antep fıstığı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Hisar Mahallesi'nde bir evden Antep fıstığı hırsızlığı yapılması olayının zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini belirlediği 5 şüpheliyi adreslerinde gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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