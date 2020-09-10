Gaziantep'te fıstık hırsızlığı şüphelisi yakalandı
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Gaziantep'te fıstık hırsızlığı şüphelisi yakalandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen fıstık hırsızlığı olayına karıştığı ileri sürülen bir kişi yakalandı.

Gaziantep'te fıstık hırsızlığı şüphelisi yakalandı
10.09.2020 15:39 | Son Güncelleme: 10.09.2020 16:14

Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen fıstık hırsızlığı olayına karıştığı ileri sürülen bir kişi yakalandı.

Alınan bilgilere göre, son iki haftada Akkuyu ve İkizce mahallelerindeki Antep fıstığı bahçelerinde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlatan Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, hırsızlıkta kullanılan aracı tespit ederek fıstıkları çalan kişinin ise M.Y. olduğunu belirledi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin destekleriyle il merkezindeki adresinde yakalanan V.Ö. İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan V.Ö. adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

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