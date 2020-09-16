Gaziantep'te fıstık hırsızlığı şüphelileri yakalandı
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Gaziantep'te fıstık hırsızlığı şüphelileri yakalandı

Gaziantep'te 810 kilogram Antep fıstığı çaldıkları ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te fıstık hırsızlığı şüphelileri yakalandı
16.09.2020 22:51 | Son Güncelleme: 16.09.2020 22:54

Gaziantep'te 810 kilogram Antep fıstığı çaldıkları ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Nizip, Karkamış ve Oğuzeli ilçelerinde farklı tarihlerde Antep fıstığı çaldıkları belirlenen zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli E.Ö, S.Ş ve V.Ö'yü adreslerinde gözaltına aldı.

810 kilogram Antep fıstığı çaldığı ileri sürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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