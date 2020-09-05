Gaziantep'te fıstık hırsızı tutuklandı
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Gaziantep'te fıstık hırsızı tutuklandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, bir iş yerinden Antep fıstığı çaldığı güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilerek yakalanan şüpheli tutuklandı.

05.09.2020 12:09 | Son Güncelleme: 05.09.2020 12:14

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, bir iş yerinden Antep fıstığı çaldığı güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilerek yakalanan şüpheli tutuklandı.

Atatürk Mahallesi'nde bulunan fıstık işleme tesisinden Antep fıstığı çalınmasıyla ilgili çalışma yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş yerine ait güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Hırsızlık yaptıkları belirlenen kişilerden D.S'nin kimliğini tespit eden polis, şüpheliyi adresinde yakaladı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için polisin çalışmaları sürüyor.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, minibüsle iş yerinin önüne gelen şüphelilerin bir süre bekledikten sonra araçtan inip iş yerine girmesi ve içerisinde fıstık bulunan çuvalları minibüse yükleyip hızla uzaklaşmaları yer alıyor.

Gaziantep'te fıstık hırsızı tutuklandı

Kaynak: AA

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