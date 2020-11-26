Gaziantep'te firari PKK/KCK hükümlüsü saklandığı evde yakalandı
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Gaziantep'te firari PKK/KCK hükümlüsü saklandığı evde yakalandı

26.11.2020 14:41 | Son Güncelleme: 26.11.2020 14:44
Gaziantep'te firari PKK/KCK hükümlüsü saklandığı evde yakalandı

Gaziantep'te hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y, saklandığı evde yakalandı.

Gaziantep'te hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y, saklandığı evde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve cezası kesinleşen firari H.Y'nin kent merkezinde bir adreste saklandığı bilgisine ulaştı.

Yaklaşık 4 yıldır firari olan H.Y, saklandığı eve düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

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H.Y, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 14:50:16. #1.14#
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