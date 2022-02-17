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Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı

AA, Fırat Özdemir - Güncel
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Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı

Gaziantep'te, hakkında hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, hakkında hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari H.P'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Fırat Özdemir - Güncel

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