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Gaziantep'te firari FETÖ şüphelisi yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Haberler | Güncel
Gaziantep'te firari FETÖ şüphelisi yakalandı

GAZİANTEP'te, hakkında kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezasıyla aranan FETÖ şüphelisi yakalandı.

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'te, hakkında kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezasıyla aranan FETÖ şüphelisi yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan Ankara'da yargılandığı davada, 7,5 yıl hapis cezasıyla aranan Ö.Ö.'nün Gaziantep'te olduğunu belirledi. Aynı zamanda örgütün gizli haber leşme uygulamacı ByLock kullanıcısı olduğu saptanan şüpheli, düzenlenen operasyonla gizlendiği adreste yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ö., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.


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