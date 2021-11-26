Gaziantep'te firari FETÖ şüphelisi yakalandı
GAZİANTEP'te, hakkında kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezasıyla aranan FETÖ şüphelisi yakalandı.
GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'te, hakkında kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezasıyla aranan FETÖ şüphelisi yakalandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan Ankara'da yargılandığı davada, 7,5 yıl hapis cezasıyla aranan Ö.Ö.'nün Gaziantep'te olduğunu belirledi. Aynı zamanda örgütün gizli haber leşme uygulamacı ByLock kullanıcısı olduğu saptanan şüpheli, düzenlenen operasyonla gizlendiği adreste yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ö., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Son Dakika Haberleri