GAZİANTEP - Firari FETÖ şüphelisi yakalandı
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GAZİANTEP - Firari FETÖ şüphelisi yakalandı

Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel

Gaziantep'te, aranan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.

Gaziantep'te, aranan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan Aydın D'nin (35) Şehitkamil ilçesi Bilek Mahallesi'ndeki bir bağ evinde olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi bağ evinde gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

GAZİANTEP - Firari FETÖ şüphelisi yakalandı
GAZİANTEP - Firari FETÖ şüphelisi yakalandı
GAZİANTEP - Firari FETÖ şüphelisi yakalandı
GAZİANTEP - Firari FETÖ şüphelisi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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