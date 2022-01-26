Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını yürütüyor.

Bu kapsamda ekipler, silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari S.G'yi yakaladı.

Firari hükümlü emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.