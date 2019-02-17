Gaziantep'te Fevzipaşa Gölü 7 Yıl Sonra Yeniden Doldu

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki kuruyan Fevzipaşa Gölü, bölgenin aşırı yağış alması nedeniyle 7 yıl sonra yeniden doldu.

Fevzipaşa Mahallesi ile Türkbahçe Mahallesi arasında kalan bin 980 dekarlık alan, son yağışların ardından sular altında kaldı. Geçmişte Fevzipaşa Gölü olarak bilinen alan, son yağışların ve yer altı sularının etkisiyle eski günlerine döndü.

Bu yıl yağışların iyi olması nedeniyle göl, yağmur suları ile dolarken, 2017 yılında inşasına başlanan Fevzipaşa TOKİ Konutları projesinin 3. etabı ise adeta göl manzaralı evler haline geldi. Anı değerlendiren vatandaşlar, göl manzarası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Fevzipaşa Mahalle Muhtarı Ali Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin her 6-7 yılda yağışlar nedeniyle sular altında kaldığını, çiftçilerin sular altında kalan ekili tarım arazileri nedeniyle mağdur olduğunu söyledi.

Yeni yapılan TOKİ 3. Etap konutlarının da göl manzaralı bir yerleşim yeri haline geldiğini ifade eden Avcı, mağdur olan çiftçilerin ise zararlarının tespiti için İslahiye Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'ne başvurduklarını ekledi.

Kaynak: AA