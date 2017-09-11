Gaziantep'te Fetö'ye 5 Utuklama
GAZİANTEP'te, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) gizli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.
GAZİANTEP'te, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) gizli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla polis tarafından yapılan operasyonda 'ByLock' kullandıkları tespit edilen farklı meslek gruplarından 8 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edeldi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 3'ü ise adli kontnrol şatıyla serbesk bırakıldı. - Gaziantep