Gaziantep'te Fetö'ye 12 Tutuklama
GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheliden 12'si tutuklandı.
GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheliden 12'si tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen 19 şüpheli polisler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 7'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - Gaziantep