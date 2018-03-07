Gaziantep'te Fetö'ye 1 Tutuklama
GAZİANTEP'te Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile bağlantılı olduğu belirlenip, KHK ile kapatılan dersanede öğretmenlik yapan 1 kişi, gözaltına alınıp tutuklandı.
GAZİANTEP'te Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile bağlantılı olduğu belirlenip, KHK ile kapatılan dersanede öğretmenlik yapan 1 kişi, gözaltına alınıp tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında KHK ile kapatılan dersanede öğretmenlik yapan ismi açıklanmayan 1 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. - Gaziantep