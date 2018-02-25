Gaziantep'te Fetö'ye 1 Tutuklama
GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 1 kişi, tutuklandı.
GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 1 kişi, tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen D.C., polisler tarafından yakalandı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen D.C., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu. - Gaziantep