Gaziantep'te Fetö'ye 1 Tutuklama
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Gaziantep'te Fetö'ye 1 Tutuklama

GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 1 kişi, tutuklandı.

Gaziantep'te Fetö'ye 1 Tutuklama

GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 1 kişi, tutuklandı. 

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen D.C., polisler tarafından yakalandı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen D.C., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu. - Gaziantep

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