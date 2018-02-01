Gaziantep'te Fetö'ye 1 Tutuklama
GAZİANTEP'te Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında KHK ile kapatılan özel okulda öğretmenlik yapan 1 kişi, gözaltına alınıp 1 kişi tutuklandı.
GAZİANTEP'te Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında KHK ile kapatılan özel okulda öğretmenlik yapan 1 kişi, gözaltına alınıp 1 kişi tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında KHK ile kapatılan özel okulda öğretmenlik yapan ismi açıklanmayan 1 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. - Gaziantep