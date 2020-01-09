Gaziantep'te, FETÖ şüphelisi tutuklandı
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Gaziantep'te, FETÖ şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP'te, terör örgütü FETÖ/PDY'nin öğrenci yapılanmasında muhacir mesulü olarak görev yapan şüpheli tutuklandı.

09.01.2020 11:47 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:47
Gaziantep'te, FETÖ şüphelisi tutuklandı

'te, terör örgütü FETÖ/PDY'nin öğrenci yapılanmasında muhacir mesulü olarak görev yapan şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca silahlı terör örgütü Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde yabancı öğrenciler yapılanmasında muhacir mesulü olarak faaliyet gösterdiği belirlenen A.K., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyette sorgulamasında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen A.K. sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA
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