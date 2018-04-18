Gaziantep'te Fetö Şüphelisi Tutuklandı
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Z.B gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı iddiasıyla tutuklandı.